Житель Карелии сгорел в собственном доме

Пожар произошел ночью в деревне Обжа, сообщили в Следкоме Карелии.

В 2.35 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района и добровольная пожарная дружина привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Обжа.

В 3.20 пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Следкома, при тушении пожара в деревянном доме обнаружено тело 55-летнего хозяина. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.