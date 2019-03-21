Житель Карелии сгорел в собственном доме

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел ночью в деревне Обжа, сообщили в Следкоме Карелии.
В 2.35 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района и добровольная пожарная дружина привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Обжа.
В 3.20 пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС Карелии.
По информации Следкома, при тушении пожара в деревянном доме обнаружено тело 55-летнего хозяина. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
18.03.2019, 12:32
16.03.2019, 12:08
18.03.2019, 19:10
Аналитика
20.03.2019 16:21
Обществоведение
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
20.03.2019 10:10
18.03.2019 14:08
18.03.2019 13:40
13.03.2019 11:53
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
13.03.2019 09:18
11.03.2019 11:04
Медиа
18.03.2019 16:38
Опрос
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Комментарии