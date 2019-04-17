Житель Карелии сядет в колонию строгого режима за хищение 22 тысяч рублей

Женщина дала мужчине деньги в надежде вернуть автомобиль со штрафстоянки, сообщили в Сортавальском городском суде.

В сентябре женщина приехала в Сортавалу, где ранее проживала постоянно. Ее автомобиль находился на штрафстоянке. Не имея достаточных сведений о том, каким образом забрать автомобиль со штрафстоянки. Она вверила новому знакомому 22 тысячи рублей, попросив его помочь решить проблему.

Мужчина похитил деньги.

Ранее судимый мужчина совершил преступление в период не отбытого наказания по предыдущему приговору. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.