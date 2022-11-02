Житель Карелии сломал дверь в квартире своего должника и получил условный срок

Жителя Олонецкого района приговорили в к одному году лишения свободы условно за умышленное повреждение чужого имущества, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 32-летний подсудимый вечером 1 апреля поссорился со своим знакомым из-за невозврата долга. После скандала он пришел к квартире должника, располагающейся в одном из домов на улице Урицкого в Олонце, и кирпичом повредил входную металлическую дверь. Материальный ущерб составил более 14 000 рублей.

В суде мужчина признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.