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Новости. Криминал
10:42, 11 Июня 2019
фото: © Fotolia / stockdevil

Житель Карелии сломал жене череп

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Инцидент произошел 9 июня в Петрозаводске во время распития алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на воскресенье, 9 июня, в полицию поступило сообщение о причинении тяжкого вреда здоровью. Прибыв по адресу происшествия, полиция задержала 26-летнего уроженца Сегежи, проживающего в Петрозаводске. 

При последующих разбирательствах сотрудники полиции выяснили, что между супругами в ходе распития алкоголя произошла ссора. Муж ударил жену ногой – единожды произведенное действие вызвало перелом основания черепа, сотрясение головного мозга. Женщина госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Lana
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