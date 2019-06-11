Житель Карелии сломал жене череп

Инцидент произошел 9 июня в Петрозаводске во время распития алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на воскресенье, 9 июня, в полицию поступило сообщение о причинении тяжкого вреда здоровью. Прибыв по адресу происшествия, полиция задержала 26-летнего уроженца Сегежи, проживающего в Петрозаводске.

При последующих разбирательствах сотрудники полиции выяснили, что между супругами в ходе распития алкоголя произошла ссора. Муж ударил жену ногой – единожды произведенное действие вызвало перелом основания черепа, сотрясение головного мозга. Женщина госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело.