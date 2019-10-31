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Новости. Криминал
15:05, 31 Октября 2019
фото: © husq-vlg.ru

Житель Карелии случайно убил знакомого кусторезом

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Жителя Сегежского района признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле 2018 года мужчина выполнял работы по срезке растительности при помощи кустореза в садово-огородническом товариществе. Во время перемещения кустореза из стороны в сторону он задел мужчину: нанес пиленую рану правой голени, сопровождавшуюся массивной кровопотерей и гемморагическим шоком тяжелой степени.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал. По его мнению, смерть потерпевшего повлекли действия врачей, неправильно оказавших ему медицинскую помощь.

Суд назначил 69-летнему мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 5 месяцев, а также установил на указанный период времени обязанности являться на регистрацию в специализированный государственный орган и ограничений на изменение места жительства и на выезд за пределы муниципального образования по месту жительства без согласия данного органа.

Судом также удовлетворен гражданский иск дочери погибшего о взыскании с подсудимого в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре пьяный житель Лоухи случайно убил мать.

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Комментарии

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кир
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Им нельзя доверять опасную технику. В том числе вождение автомобиля.
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