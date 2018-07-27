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Новости. Криминал
10:00, 27 Июля 2018

Житель Карелии снял деньги с карты друга и получил штраф

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В Олонецком районе местному жителю назначили наказание за то, что с карты друга снял 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, 23 июля Олонецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который, используя банковскую карту своего знакомого, снял с его банковского счета 10 тысяч рублей.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, но с учетом добровольного возмещения причиненного ущерба приговорен к наказанию в виде штрафа.

В прокуратуре отметили, что Федеральным законом от 23.04.2018 в статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) внесены изменения, усиливающие ответственность за хищение денежных средств с банковского счета.

Ранее кража денежных средств с банковского счета охватывалась частью 1 статьи 158 УК РФ (при отсутствии квалифицирующих признаков, связанных с размером причиненного ущерба) и соответственно относилась к преступлениям небольшой тяжести.

С учетом внесенных изменений теперь данный вид краж отнесен к категории тяжких преступлений.

Указанные деяния наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Изменения вступили в силу с 04.05.2018.

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