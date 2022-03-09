Житель Карелии, спаливший многоквартирный дом, отделался условным сроком

Пудожский суд вынес приговор местному поджигателю, сообщили на сайте инстанциии.
Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Пудожского района в совершении умышленного поджога.
Как выяснилось, подсудимый в пьяном состоянии решил поджечь горючие материалы в одной из квартир. Вскоре пожар охватил весь дом. В результате многоквартирный дом сгорел полностью. Причиненный ущерб был оценен почти в четыре с половиной миллиона рублей.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, объяснив, что преступлению поспособствовал выпитый им алкоголь.
Суд признал пудожанина виновным, однако, с учетом явки с повинной, признания вины и помощи в расследовании, приговорил поджигателя к двум годам лишения свободы условно.
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