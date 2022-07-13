Житель Карелии специально поехал в Санкт-Петербург, чтобы перевести аферистам огромные деньги

Житель Сортавалы, пообщавшись с «работником банка», лишился 1 миллиона 700 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Следователи Сортавальского района возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Потерпевший — 49-летний горожанин.

Жителю Сортавалы позвонил неизвестный, представившись «представителем банка», и рассказал о том, что некто оформил на мужчину кредит. Чтобы обезопасить средства, собеседник посоветовал взять такой же кредит и перевести его на неизвестные номера. Житель Карелии взял кредит и попытался перевести деньги через мобильное приложение, но не смог — все операции были заблокированы.

Тогда он отправился в отделение банка в Санкт-Петербурге и там перевел все деньги. Лишь после этого, узнав, что кредит не закрыт, житель Сортавалы понял, что попался на уловку мошенников.

В настоящее время ведётся расследование уголовного дела, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.