Житель Карелии спьяну атаковал чужой автомобиль

В Сортавале пьяный сельчанин избил ногами машину неизвестного ему человека, после чего скрылся, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавалы обратился 40-летний горожанин. Мужчина рассказал, что утром собирался отправиться на работу на своей машине, но кто-то ночью повредил иномарку — оставил вмятины на крыле и трещины на бампере. Причиненный ущерб оценивался в 34 тысячи рублей.

По записям с камер видеонаблюдения участковый нашел подозреваемого — 37-летнего ранее судимого жителя одного из поселков Карелии. Сельчанин приехал в Сортавалу отдохнуть и выпить и, гуляя по городу, атаковал чужую машину. Мужчина избил припаркованный автомобиль ногами, а затем скрылся. Причиной такой агрессии, по его словам, стало алкогольное опьянение.

По факту порчи чужого имущества возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.