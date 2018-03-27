Житель Карелии спрятал финские продукты под обшивкой автомобиля

Запрещенные к ввозу сыр и масло сожгли.

Как сообщили в Россельхознадзоре, 24 марта на границе, в международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" пресечена попытка ввоза физическим лицом 20 килограммов финских сыра и масла.

Сотрудники таможенных органов в грузовом отделении транспортного средства после демонтажа верхней обшивки во внутренних полостях автомобиля Mersedes Benz нашли готовую продукцию животного происхождения – 15 головок сыра и две пачки сливочного масла. В нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза житель Кондопоги перевозил готовую продукцию животного происхождения с превышением установленной нормы ввоза на 1 физическое лицо. Груз следовал без разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов. Свою вину нарушитель признал.

В соответствии с указом президента РФ сыр и масло, произведенные в странах ЕС, к ввозу в Российскую Федерацию запрещены. "Санкционные" товары были изъяты, 26 марта их сожгли. Кроме того, за нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации и требований Таможенного союза государственным инспектором Управления Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ. Нарушителю придется заплатить штраф.

Управление еще раз обращает внимание граждан на требования ветеринарного законодательства: допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения на ввоз и без ветеринарного сертификата страны отправления товара до 5 кг в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза. Соблюдение этого ограничения позволит избежать задержек при пересечении границы, связанных с оформлением административных материалов, а также финансовых потерь виде штрафов и денег, потраченных на продукты, которые будут уничтожены.