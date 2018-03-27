Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
10:29, 27 Марта 2018

Житель Карелии спрятал финские продукты под обшивкой автомобиля

По теме

Труп обнаружили на пожаре в исторической деревне Карелии
27.03.18 09:23
Звезды шоу-бизнеса выразили соболезнования родным погибших на пожаре в Кемерово
26.03.18 19:10
Два человека пострадали в ДТП в Карелии
26.03.18 16:40
Все новости
Загрузка...

Запрещенные к ввозу сыр и масло сожгли.

Как сообщили в Россельхознадзоре, 24 марта на границе, в международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" пресечена попытка ввоза физическим лицом 20 килограммов финских сыра и масла.

Сотрудники таможенных органов в грузовом отделении транспортного средства после демонтажа верхней обшивки во внутренних полостях автомобиля Mersedes Benz нашли готовую продукцию животного происхождения – 15 головок сыра и две пачки сливочного масла. В нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза житель Кондопоги перевозил готовую продукцию животного происхождения с превышением установленной нормы ввоза на 1 физическое лицо. Груз следовал без разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов. Свою вину нарушитель признал.

В соответствии с указом президента РФ сыр и масло, произведенные в странах ЕС, к ввозу в Российскую Федерацию запрещены. "Санкционные" товары были изъяты, 26 марта их сожгли. Кроме того, за нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации и требований Таможенного союза государственным инспектором Управления Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ. Нарушителю придется заплатить штраф.

Управление еще раз обращает внимание граждан на требования ветеринарного законодательства: допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения на ввоз и без ветеринарного сертификата страны отправления товара до 5 кг в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза. Соблюдение этого ограничения позволит избежать задержек при пересечении границы, связанных с оформлением административных материалов, а также финансовых потерь виде штрафов и денег, потраченных на продукты, которые будут уничтожены.

По теме

Труп обнаружили на пожаре в исторической деревне Карелии
27.03.18 09:23
Звезды шоу-бизнеса выразили соболезнования родным погибших на пожаре в Кемерово
26.03.18 19:10
Два человека пострадали в ДТП в Карелии
26.03.18 16:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-03-27 10:50:58
Какая-то добрая и заботливая душа слила контрабасиста
кир
2018-03-27 10:31:59
А чё в трусы не запихал?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 93
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2018 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

Сегодня вечером на ТНТ-Онего
26.03.2018 16:56
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»