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Ревнивец в поселке Карелии проколол шины автомобиля соперника

Новости. Криминал
10:46, 23 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Молодой человек в Питкярантском районе увидел свою бывшую девушку в автомобиле друга и проколол шины автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек февральским днём увидел, как его бывшую девушку подвозит новый кавалер — 20-летний местный житель, товарищ обвиняемого. Попытка обсудить ситуацию с обоими успехом не увенчалась. Тогда, по версии следствия, молодой человек дождался, пока автомобиль соперника останется без присмотра, и ножом проколол четыре колеса, а затем скрылся.

Кто мог повредить автомобиль, потерпевший не знал и обратился в полицию. Следователи восстановили картину происшествия и нашли виновного.

Обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном, принёс потерпевшему свои извинения и возместил причинённый материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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Прошка
2021-04-23 11:07:54
Дурдом!?
udo
2021-04-23 10:59:03
У него не было вариантов.
Гость
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