Ревнивец в поселке Карелии проколол шины автомобиля соперника

Молодой человек в Питкярантском районе увидел свою бывшую девушку в автомобиле друга и проколол шины автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек февральским днём увидел, как его бывшую девушку подвозит новый кавалер — 20-летний местный житель, товарищ обвиняемого. Попытка обсудить ситуацию с обоими успехом не увенчалась. Тогда, по версии следствия, молодой человек дождался, пока автомобиль соперника останется без присмотра, и ножом проколол четыре колеса, а затем скрылся.

Кто мог повредить автомобиль, потерпевший не знал и обратился в полицию. Следователи восстановили картину происшествия и нашли виновного.

Обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном, принёс потерпевшему свои извинения и возместил причинённый материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.