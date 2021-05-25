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Житель Карелии спустя полгода после обмана обратился в полицию

Новости. Криминал
11:45, 26 Мая 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Житель Калевальского района долго верил в честность продавца оптического прицела, но спустя полгода терпение иссякло, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Он сообщил, что его обманули.

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Как выяснилось, еще в прошлом году мужчина решил приобрести охотничий оптический прицел и нашел через третьих лиц посредника, который обещал привезти подходящий товар буквально через пару недель. Цена была ниже рыночной — 85 тысяч рублей, и мужчина согласился ждать.

При этом, по просьбе продавца, он не стал дожидаться доставки и перевел в счет оплаты всю сумму. Однако прицела покупатель так и не дождался, а контрагент под различными предлогами откладывал встречу. В первое время покупатель верил и надеялся получить товар, затем понял, что стал жертвой обмана, и лишь недавно обратился за помощью к правоохранителям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 36-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

В настоящее время по статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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