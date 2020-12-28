Житель Карелии три года прятал труп зарезанного собутыльника в сарае

Житель Кеми три года оставался безнаказанным за убийство во время пьяной ссоры, сообщили в Следкоме Карелии.

Летом 2017 года житель Кеми устроил пьянку со своим знакомым у себя дома. Во время застолья мужчины поссорились, и хозяин дома напал на гостя с ножом и нанес ему увечья.

В результате от полученных травм мужчина скончался на месте. Совершивший убийство хозяин дома спрятал тело собутыльника в сарае.

В том же году в связи с безвестным исчезновением потерпевший был объявлен в розыск, и только в 2020 году стало известно о его убийстве.

Благодаря грамотной работе, проведенной следователями Следкома и сотрудниками уголовного розыска полиции, обвиняемый в убийстве житель Кеми был задержан.

В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. За совершенное преступление кемлянину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.