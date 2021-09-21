Житель Карелии трижды попался пьяным за рулем и попал под уголовную статью

Суд приговорил жителя Кемского района к 300 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.
Житель Кемского района попал под уголовную статью, трижды попавшись пьяным за рулем.
Так, в августе 2020 года мужчина первый раз попался за рулем в пьяном состоянии. Его отлучили от управления транспортными средствами на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.
Однако кемлянин не сделал выводы и после инцидента еще дважды сел за руль пьяным.
Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной транспортными средствами, на срок 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
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