Житель Карелии трижды попался пьяным за рулем и попал под уголовную статью

Суд приговорил жителя Кемского района к 300 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Кемского района попал под уголовную статью, трижды попавшись пьяным за рулем.

Так, в августе 2020 года мужчина первый раз попался за рулем в пьяном состоянии. Его отлучили от управления транспортными средствами на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Однако кемлянин не сделал выводы и после инцидента еще дважды сел за руль пьяным.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.