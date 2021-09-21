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Житель Карелии трижды попался пьяным за рулем и попал под уголовную статью

Новости. Криминал
16:11, 24 Сентября 2021
фото: © Филипп Киреев / ТАСС

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Суд приговорил жителя Кемского района к 300 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Кемского района попал под уголовную статью, трижды попавшись пьяным за рулем.

Так, в августе 2020 года мужчина первый раз попался за рулем в пьяном состоянии. Его отлучили от управления транспортными средствами на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Однако кемлянин не сделал выводы и после инцидента еще дважды сел за руль пьяным.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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