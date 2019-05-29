Житель Карелии убил подругу 8 марта, ударив ее топориком по руке

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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти сожительнице, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 8 марта 30-летний житель Сегежи в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу и ударил ее ножом-топориком в область локтевого сустава руки. После этого обвиняемый ушел спать, а потерпевшая скончалась от ранения, сопровождавшегося острой кровопотерей.
В настоящее время злоумышленник арестован, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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