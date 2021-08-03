Житель Карелии убил женщину в приюте для бездомных животных

В Сегеже осудили местного жителя за убийство женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 40-летний сегежанин, находясь в помещении общественной организации, занимающейся помощью бездомным животным, в Сегежа, в ходе ссоры со знакомой женщиной напал на нее с ножом и нанес несколько ударов, от которых она скончалась на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.