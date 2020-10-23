Житель Карелии,  убивший приятеля неосторожным ударом, пойдет под суд

Следственные органы Беломорска завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в случайном убийстве – его знакомый умер от удара в грудь.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла в конце августа 2020 года комнате общежития в Беломорске. По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым ударил его рукой в область грудной клетки. Тот скончался на месте происшествия.

Позже выяснилось, что у жертвы были различные заболевания.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Дело направлено в суд.