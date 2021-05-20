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Житель Карелии, убивший в пьяном угаре поленом двоих знакомых, лишился свободы на 17 лет

Новости. Криминал
15:48, 20 Мая 2021
фото: © Cleardesign/Dreamstime.com

В Пудожском районе суд вынес приговор пенсионеру, совершившему двойное убийство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 66-летний житель поселка Пяльма Пудожского района в мае 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своих знакомых – 48-летнего мужчины и 60-летней женщины, в ходе ссоры с мужчиной на почве личных неприязненных отношений нанес оппоненту несколько ударов кочергой и поленом по голове, убив его на месте.

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Женщина пыталась остановить смертельную драку, вследствие чего пенсионер решил убить и ее тоже. В пьяном угаре гость сначала нанес ей несколько ударов поленом по голове, а затем задушил.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что совершил убийство в состоянии аффекта.

Приговором Верховного Суда Республики Карелия осужденному назначено наказание в виде 17 лет 2 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание суд постановил в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших – родственников погибших – о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей.

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