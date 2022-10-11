Житель Карелии ударил полицейского ногой в лицо и получил срок

Сегежский городской суд вынес приговор местному жителю, ударившему полицейского, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник полиции доставил нетрезвого жителя Сегежского района в травматологический центр районной больницы, чтобы провести медицинское освидетельствование. В помещении травматологии мужчина с силой ударил ногой в лицо сотрудника полиции, который пытался его сдержать.

За избиение стража порядка суд приговорил мужчину к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.