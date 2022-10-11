Житель Карелии ударил полицейского ногой в лицо и получил условный срок

В Сегежа мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме Карелии.
По информации ведомства, в одну из ночей в октябре 2021 года житель Сегежи был задержан сотрудниками полиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В медицинском учреждении он отказался проходить медосвидетельствование и ударил ногой в лицо полицейскому. Правоохранитель получил травму глаза.
Приговором Сегежского городского суда 32-летнему подсудимому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, пьяница с разбитой головой в Петрозаводске ударил полицейского в ответ на помощь.
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