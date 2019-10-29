Житель Карелии ударил сожительницу ножом в голову

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Пьяный мужчина напал на сожительницу в Беломорском районе, сообщили на сайте районного суда.
Житель Беломорского района в мае 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и нанес ее два удара ножом по голове и телу.
Учитывая личность осужденного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
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