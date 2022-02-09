Житель Карелии, ударивший подростка ножом в живот, отправился в колонию на 8 лет

В Кеми за покушение на убийство несовершеннолетнего осужден местный житель, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года 47-летний мужчина в общежитии Кеми поругался с подростком и нанес малолетнему оппоненту несколько ударов ножом в живот.

Довести свой умысел на убийство подсудимый не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что в кармане куртки подростка находился внешний аккумулятор, в который и пришлись удары ножом, а также в связи с активным сопротивлением подростка, который выбил нож из рук нападавшего.

В ходе следствия подсудимый находился под стражей.

Кемский городской суд назначил 47-летнему кемлянину наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.