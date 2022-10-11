Житель Карелии уехал на юг и дистанционно торговал наркотиками

Суд вынес приговор по делу о незаконном сбыте наркотических средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Установлено, что в июле 2019 года 24-летний житель Петрозаводска находился в поселке Краснодарского края. По телефону он связался с сообщником, который под его руководством закладывал наркотики в тайники на территории Олонца и размещал в интернет-приложениях соответствующие объявления. В тот же день сотрудники полиции изъяли наркотики.

Организатор сбыта в суде признал свою вину и получил наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет колонии строгого режима.