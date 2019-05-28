Житель Карелии угнал автомобиль из жалости

Мужчина украл автомобиль, который хотел купить, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился 36-летний мужчина. Он пояснил, что кто-то похитил его машину. Потерпевший не эксплуатировал ее в течение двух лет в связи с травмой.



Автомобиль до некоторого времени стоял со спущенными колесами и без аккумуляторной батареи возле расселенных домов.

Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождение автомобиля. Он был припаркован у одной из частных построек. Также полицейские установили личность подозреваемого – 32-летнего местного жителя.



Изначально мужчина пояснил, что хотел купить этот автомобиль, но никак не мог связаться с его владельцем. На днях он заметил, что одно из стекол на автомобиле разбито. Тогда ему стало жалко, что будущему приобретению будет нанесен урон, накачал колеса и отогнал автомобиль к своему дому.

Подозреваемый всем рассказывал, что купил его. Впоследствии он планировал разобрать автомобиль на запчасти.



Возбуждено уголовное дело.