Житель Карелии угнал автомобиль родственника, пока тот рыбачил

Мужчина угнал автомобиль, чтоб покататься и попал в ДТП, сообщили в МВД Карелии.

В полицию 24 мая позвонила жительница Олонецкого района и рассказала, что кто-то угнал автомобиль ее мужа.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 23-летнего судимого подозреваемого. Как он сам пояснил полицейским, ему захотелось покататься на машине. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он знал, что муж сестры на рыбалке и решил воспользоваться моментом.

Мужчина ночью проник на чужую территорию, взял ключ зажигания из тайника, и угнал автомобиль. Поездка закончилась не очень удачно – полицейские отыскали машину в кювете. Подозреваемый не справился с управлением.

Вернувшийся с рыбалки потерпевший был удивлен, увидев покореженный транспорт.

Возбуждено уголовное дело.