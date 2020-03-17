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Житель Карелии угнал машину и перевернулся

Новости. Криминал
16:20, 18 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС
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Молодой человек решил доехать до деревни Верхушей Прионежского района на чужом автомобиле и устроил ДТП.

По сообщению МВД Карелии, 15 марта в дежурную часть полиции обратился 60-летний житель поселка Шелтозеро и сообщил, что у него пропала "Нива".

Как выяснилось, днем мужчина собирался в гости. Он уже приготовился выезжать, однако пришлось ненадолго вернуться домой. Ключи остались в замке зажигания. Когда вернулся, машины на месте не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль жителя Шелтозера был обнаружен в нескольких километрах от места пропажи - вблизи деревни Верхушей со следами повреждений.  По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний местный житель.

Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что собирался дойти от села до деревни пешком. По пути заметил машину, двери которой были открыты. Он сел за руль и поехал, но не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся. Водитель не пострадал, но покинул место ДТП.

Следствие по делу об угоне продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее пьяная петрозаводчанка угнала у подобравшего ее водителя автомобиль и попала в аварию.

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