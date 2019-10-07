Житель Карелии угнал мопед из частного гаража

В полицию с заявлением о краже обратился владелец хозпостройки в Олонце, сообщили в МВД Карелии

Из принадлежащей ему хозяйственной постройки неизвестный похитил электроинструменты и аккумуляторную батарею от трактора. Ущерб составил 10,5 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 21-летний житель Олонца. По версии следствия, молодой человек, прогуливаясь по городу, приметил незакрытый гараж. Вернувшись туда спустя время, он проник внутрь и похитил имущество, часть из которого оставил в канаве. Остальное отнес домой, планируя позже сбыть.

Кроме этого, оперативники выяснили, что молодой человек причастен к совершению еще одного преступления. Проникнув в гараж, который находится на цокольном этаже частного дома, он похитил набор ключей и мопед. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан полицейскими, когда катался на похищенном мопеде.



Мужчина признал вину, в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела.