Житель Карелии, угрожавший ножом участковому, получил условный срок

В Питкяранте держащий в страхе сожительницу мужчина не отдал полицейскому нож и поплатился.

Прокуратура Питкярантского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, связанном с угрозой применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре.

В суде было установлено, что в ноябре прошлого года в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что сожитель угрожает ей убийством. На место происшествия прибыл участковый. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не захотел отдавать нож полицейскому. Он стал угрожать участковому этим ножом. В результате полицейскому пришлось применить физическую силу. Домашний тиран был доставлен в полицию.

Выяснилось, что подсудимый ранее более 10 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Суд признал мужчину виновным. Учитывая отсутствие судимостей, полное признание вины, активное способствование расследованию преступления и принесение извинений потерпевшему, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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