Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Маньяк, державший секс-рабынь в бункере в течение 3,5 лет, вышел на свободу 5
03.03.2021 23:30
Букет мимоз в память о российском феминизме
Сегодня 12:45
Гору блинов напекут горожане на Масленице в Петрозаводске 8
03.03.2021 18:20
В России одобрен закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы 1
03.03.2021 22:00
В Петрозаводске избитый отцом до полусмерти мальчик шестой месяц находится в коме 2
Сегодня 13:45
Две жительницы Карелии заразились коронавирусом и умерли
Сегодня 09:24
Автомобиль снова становится роскошью, а не средством передвижения, особенно в Карелии 1
Сегодня 10:53

Житель Карелии, угрожавший ножом участковому, получил условный срок

Новости. Общество
16:47, 04 Марта 2021
фото: © Fotolia / Tiko Aramyan
Загрузка...

В Питкяранте держащий в страхе сожительницу мужчина не отдал полицейскому нож и поплатился.

Прокуратура Питкярантского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, связанном с угрозой применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре.

В суде было установлено, что в ноябре прошлого года в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что сожитель угрожает ей убийством. На место происшествия прибыл участковый. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не захотел отдавать нож полицейскому. Он стал угрожать участковому этим ножом. В результате полицейскому пришлось применить физическую силу. Домашний тиран был доставлен в полицию.

Выяснилось, что подсудимый ранее более 10 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Суд признал мужчину виновным. Учитывая отсутствие судимостей, полное признание вины, активное способствование расследованию преступления и принесение извинений потерпевшему, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее пьяный пенсионер в Карелии угрожал взорвать дом вместе с полицейскими.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-03-04 16:53:59
А кинул бы стаканчик . реально посадили бы хе хе
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 3
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:15
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
Сегодня 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
Сегодня 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»