Житель Карелии украл 14 канистр топлива

В полицию Кондопожского района обратился 40-летний житель одного из поселков с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказала, что с территории промзоны, где расположена стоянка его грузовых автомобилей, похищены 14 канистр с дизельным топливом. Сумма ущерба составила 13, 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 28-летнего ранее судимого местного жителя. Как выяснилось, ранее он работал у заявителя водителем одного из лесовозов и знал, что на парковке хранятся нефтепродукты.

Ночью он на личном автомобиле приехал на территорию и похитил имущество, а затем сбыл его в Кондопоге. Вырученные средства гражданин потратил на спиртные напитки, а затем уехал работать в лес на делянку.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.