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Житель Карелии украл блоки управления экскаватором, чтобы поправить свое материальное положение

Новости. Криминал
12:24, 17 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Сортавальском районе мужчина украл на предприятии оборудование стоимостью 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района несколько недель назад поступили сообщения о хищениях с территории промышленного предприятия. Несмотря на то, что объект охранялся сторожем, кто-то похитил блоки управления экскаваторов. Ущерб превысил 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к хищению 36-летнего жителя района. Тот пояснил, что решил незаконным способом поправить материальное положение. Также оперативниками установлено, что подозреваемый в том же месте совершил аналогичное хищение годом ранее.

В настоящее время по признакам составов возбуждены и расследуются уголовные дела.

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