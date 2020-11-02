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Житель Карелии оборвал связь жильцам дома в Кондопожском районе

Новости. Общество
15:05, 03 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопожском районе мужчина украл 290 метров телефонного кабеля из подвала жилого дома, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о повреждении и краже телефонного кабеля из подвала жилого дома. Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный похитил около 290 метров телефонного кабеля. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 34-летний местный житель.

В полиции мужчина признал свою вину. По его словам, он имел доступ в помещение. Обнаружив там кабель, он срезал его и сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил по собственному усмотрению.

По фактам кражи и приведения в негодность объектов жизнеобеспечения возбуждены уголовные дела. 

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