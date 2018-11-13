Житель Карелии украл из подъезда дорогие велосипеды

Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о краже велосипедов, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что ночью из подъезда ее дома в микрорайоне Ключевая кто-то похитил два ее велосипеда.

По ее словам, велосипеды не были закреплены каким-либо устройством, препятствующим завладению имуществом. Ущерб от действий злоумышленника был оценен в сумму, превышающую 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого молодого человека. По версии следствия, ночью он проник в подъезд, откуда похитил оба велосипеда, и сбыл их за две тысячи рублей, а вырученные средства потратил на алкоголь.

На подозреваемого завели уголовное дело.