Житель Карелии украл из подъезда дорогие велосипеды

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Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о краже велосипедов, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что ночью из подъезда ее дома в микрорайоне Ключевая кто-то похитил два ее велосипеда.
По ее словам, велосипеды не были закреплены каким-либо устройством, препятствующим завладению имуществом. Ущерб от действий злоумышленника был оценен в сумму, превышающую 17 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого молодого человека. По версии следствия, ночью он проник в подъезд, откуда похитил оба велосипеда, и сбыл их за две тысячи рублей, а вырученные средства потратил на алкоголь.
На подозреваемого завели уголовное дело.
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