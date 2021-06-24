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Житель Карелии украл карту на поминках и тратил сбережения умершего на продукты

Новости. Криминал
15:17, 25 Июня 2021
фото: © gallery.ru/Евгений Осипов

Петрозаводчанин украл банковскую карту на поминках и тратил чужие деньги, пока родственники умершего ее заблокировали, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился житель Костомукши. Он рассказал, что ему позвонили сотрудники госучреждения и уведомили, что с банковской карты для социальных выплат, принадлежавшей его отцу, происходят ежедневные списания небольших сумм. При этом отец костомукшанина умер еще осенью прошлого года, поэтому совершать какие-либо денежные операции он не мог.  Родственники также к этому не причастны. Попытки отыскать дома банковскую карту умершего успехом не увенчались. Сын предположил, что, скорее всего, кто-то украл карту отца.

В дальнейшем эта версия нашла подтверждение. Полицейские нашли подозреваемого – им оказался 50-летний житель Петрозаводска. Мужчина дал признательные показания и рассказал стражам порядка, что после похорон во время поминок он отыскал банковскую карту покойного, забрал ее и ушёл. Сбережения покойного – 9 тысяч рублей – он потратил на продукты. Когда счёт заблокировали, петрозаводчанин уничтожил карту.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

Ранее житель Петрозаводска украл карту у спящего друга и пошел гулять по магазинам.

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Комментарии

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кир
2021-06-25 15:25:26
Его раскаяние- - это полное враньё. Он и понятия не имеет о раскаянии.
sergo
2021-06-25 15:20:56
В военное время подобное называлось мародерство. И мародеров расстреливали.
Гость
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