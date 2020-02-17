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Житель Карелии украл у бизнесмена около 1 млн рублей и потратил деньги на бензин

Новости. Криминал
09:30, 18 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Сегежи обратился индивидуальный предприниматель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина заявил о краже около одного миллиона рублей. Он пояснил, что все карты, предназначенные для покупки топлива, привязаны к одному счету. В какой-то момент, бизнесмен обнаружил, что эта статья расходов сильно возросла. Так и выяснилось, что в течение нескольких месяцев неизвестный расплачивался одной из топливных карт, привязанных к счету предпринимателя.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 46-летнего подозреваемого. Сегежанин рассказал полицейским, что нашел папку с картой, которой можно расплатиться на АЗС. Так несколько месяцев он пользовался чужим счетом, приобретая топливо, а после – перепродавал его знакомому. 

По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее петрозаводчанин украл с заправки более 60 литров бензина.

 

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