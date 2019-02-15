Житель Карелии украл у бывшего коллеги банковскую карту

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В полицию Кондопожского района обратился 47-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.
Потерпевший рассказал, что на прошлой неделе обнаружил отсутствие банковской карты. Не придав событию особого значения, он обратился в банк для перевыпуска. Тут в банке и выяснилось, что со счета пропало 30 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 24-летний житель административного центра. Ранее он работал вместе с потерпевшим на стройке.
По версии следствия, находясь в гостях у своего знакомого, подозреваемый воспользовался моментом похитил из кармана куртки банковскую карту. В кармане также был листок с пин-кодом. Деньги мужчина потратил на алкоголь и продукты.
На мужчину завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
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