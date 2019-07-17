Житель Карелии украл у многодетного отца пособие на ребенка

Многодетный отец решил напоить приятелей - один из них ушел не с пустыми руками, сообщили в МВД Карелии.

К 47-летнему главе семейства из Калевальского района, воспитывающему четырех несовершеннолетних детей, пожаловали гости. Мужчина, не имеющий постоянного заработка, решил угостить визитеров. Средства к существованию он находил в случайных доходах от рыбной ловли и сдачи металлолома, на тот момент их не было.

На одного из детей гражданину начисляются социальные выплаты. Он получил наличностью суммы этих пенсий и на часть средств решил дома угостить знакомых. Буквально через несколько часов после застолья гости ретировались. А на утро следующего дня хозяин квартиры выяснил, что из кармана его куртки пропали 12,6 тысяч рублей. Опросив всех домашних, он понял, что ни жена, ни дети деньги не брали. Мужчина заявил о краже в полицию.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого – 37-летнего местного жителя. Покидая застолье, он проверил куртку хозяина, в кармане оказались деньги. Похитив их, подозреваемый скрылся. Он потратил средства тут же в магазине на спиртное, сигареты и продукты. Как впоследствии он пояснил следователям, на преступление его толкнуло алкогольное опьянение.

Весной подозреваемый осужден за имущественное преступление. Обстоятельства нового уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба потерпевшей стороне теперь рассмотрит суд.