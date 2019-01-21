Житель Карелии украл у пенсионерки фонарик, рога лося и бутылку водки

В Лоухском районе мужчина проник в дом пенсионерки и, угрожая ножом, ограбил ее, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился житель одного из поселков и сообщил, что к его пожилой матери в дом ворвался неизвестный и похитил имущество.

Потерпевшая, 84-летняя женщина, рассказала правоохранителям, что вечером 19 января услышала шум в прихожей, а вскоре в комнату вошел неизвестный мужчина. Угрожая пенсионерке ножом, он потребовал отдать все деньги и ценности.

Испуганная хозяйка объяснила, что у нее ничего нет. Тогда незнакомец, по внешним признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, осмотрел помещение, шкафы и комод, а затем похитил мобильный телефон, фонарик, рога лося и бутылку водки, после чего скрылся.

Лишь утром испуганная пожилая жительница Карелии осмелилась выйти из дома и позвонить сыну от соседа.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 49-летнего ранее судимого местного жителя. По версии следствия, он проник в частный дом, разбив стекло на веранде.

На мужчину завели уголовное дело. Часть похищенного изъята.