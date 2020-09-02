Житель Карелии украл у родной бабушки более 100 тысяч рублей

В начале августа в полицию Суоярвского района поступило заявление от 68-летней жительницы одного из поселков.

Она сообщила, что из ее квартиры пропала крупная сумма – 120 тысяч рублей. Деньги женщина хранила в комоде.

Полицейские установили, что к хищению причастен 24-летний внук потерпевшей. Он приезжал к родственнице в гости на несколько дней, а затем уехал в Петрозаводск. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Также оказалось, что мужчина под вымышленным именем разместил в сети объявление об оказании ремонтных услуг. К нему обратился клиент, у которого сломался мобильный телефон. Подозреваемый попросил оплатить услугу сразу, забрал гаджет и продал его. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.

Ведется следствие.

Ранее в Петрозаводске 70-летняя горожанка едва не пострадала от агрессивного внука.