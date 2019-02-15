Житель Карелии украл у знакомого телефон

В полицию Беломорского района с заявлением о краже телефона обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в гостях у знакомых у него из кармана куртки похитили мобильный телефон.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен один из знакомых потерпевшего - ранее судимый 37-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый похитил телефон, когда никого не было рядом. Мужчина снял сим-карту и сломал ее.

На него завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.