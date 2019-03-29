Житель Карелии украл выпавший из кармана женщины телефон

В полицию Сортавальского района с заявлением о краже мобильного телефона обратилась жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что накануне отдыхала в гостях в большой компании знакомых, а когда собралась уходить домой, обнаружила пропажу смартфона стоимостью 15 тысяч рублей. Приятели заявительницы отрицали свою причастность к случившемуся. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего местного жителя. В тот вечер молодой человек ненадолго заходил в квартиру, где отдыхала заявительница. По версии следствия, заметив, как у женщины из кармана выпал телефон, он незаметно ногой придвинул его к себе, а затем спрятал в карман. В дальнейшем молодой человек отключил гаджет и обменял на другую модель.

На подозреваемого завели уголовное дело. Похищенный смартфон изъят и возвращен заявительнице.