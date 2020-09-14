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Житель Карелии ушел в бега, присвоив пятитысячную купюру

Новости. Общество
12:04, 15 Сентября 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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В полицию обратилась обманутая гражданка, которая отправила друга за спиртным, а он сбежал в лес с ее деньгами.

В дежурную часть полиции по Пряжинскому району обратилась 32-летняя жительница одного из поселков. Она попросила привлечь к ответственности своего знакомого, который ее обманул, сообщает МВД по Карелии.

Как выяснилось, мужчина и женщина вместе выпивали. Когда спиртное закончилось, заявительница попросила товарища сходить в магазин и доверила ему купюру достоинством 5 тыс. рублей. Он забрал деньги, но обратно не вернулся.

Полицейские разыскали подозреваемого. Мужчина 1988 года рождения, не имеющий определенного места жительства, скрывался в лесу.

В настоящее время он задержан и проверяется на причастность к другим противоправным деяниям.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата", возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанина, попросившего разменять купюру, ограбили на автозаправке

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