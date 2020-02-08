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Житель Карелии устроил акцию протеста у Минприроды республики

Новости. Общество
15:30, 09 Февраля 2020
фото: © Валерий Поташов
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Манифестанта возмутило отношение республиканских властей к населению карельской глубинки.

Утром 4 февраля житель прионежского поселка Ладва-Ветка Михаил Зензин пришел к зданию республиканского министерства природных ресурсов и экологии и встал у входа с самодельным плакатом "Минприроды РК, хватит "гробить" жителей лесных поселков Карелии!". Собравшимся журналистам Зензин пояснил, что он вышел на эту протестную акцию, поскольку его не устраивает отношение министерских чиновников к населению карельской глубинки.

"Жители лесных поселков оказались без строительного леса из-за того, что в республике введено лимитирование, и у нас творится безумие, когда люди собираются, чтобы получить эти лимиты, – рассказал Михаил. – Раньше человек, который хотел строиться в сельской местности, шел в местную администрацию, получал положенный по закону лес и выписывал его в лесничестве. А у нас теперь стали вводить ограничения и дикую отчетность! Ты должен отчитаться за каждую палку! Люди платят на корню за лес так же, как любая коммерческая компания".

По словам Михаила Зензина, жители многих поселков и деревень Карелии лишены возможности завезти строительные материалы из-за безденежья и бездорожья. Самостоятельная заготовка древесины – зачастую единственный шанс построить свое жилье в карельской глубинке, однако установленные республиканскими властями лимиты и бюрократическая волокита не дают людям воспользоваться этим шансом. Кроме того, как сообщил пикетчик из Ладва-Ветки, население лесных поселков не могло в начале нынешнего года даже заготовить дрова.  

Чем закончилась эта акция протеста, читайте в репортаже журналиста Валерия Поташова

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