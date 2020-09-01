Житель Карелии устроил ночлег в чужой бане

В полицию Прионежского района о краже заявила сельская жительница, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то проник в ее баню и похитил семь метров медной проволоки и шампунь.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 46-летний подозреваемый. Он рассказал, что искал металл и приметил незапертую постройку.



Там мужчина нашел пакет с медной проволокой, а так как была ночь, то заночевал в этой бане.



Утром мужчина забрал пакет с металлом и шампунь. Впоследствии медь сбыл, а шампунь использовал по назначению.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии обокрал спящую подругу ради вредных привычек.