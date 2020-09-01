Житель Карелии устроил ночлег в чужой бане

В полицию Прионежского района о краже заявила сельская жительница, сообщили в МВД Карелии.
Кто-то проник в ее баню и похитил семь метров медной проволоки и шампунь.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен 46-летний подозреваемый. Он рассказал, что искал металл и приметил незапертую постройку.
Там мужчина нашел пакет с медной проволокой, а так как была ночь, то заночевал в этой бане.
Утром мужчина забрал пакет с металлом и шампунь. Впоследствии медь сбыл, а шампунь использовал по назначению.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Карелии обокрал спящую подругу ради вредных привычек.
Комментарии