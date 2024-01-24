Житель Карелии устроил себе праздник жизни после случайной находки

Сортавалец пожил на широкую ногу, пока его не накрыли полицейские, сообщили в МВД Карелии.

В Сортавале завершилось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета.

Как установило следствие, в октябре 2023 года мужчина нашел в магазине чужую банковскую карту. С нее он начал тратить деньги: покупал продукты, спиртное и сигареты, одежду и лекарства, обедал в кафе и снимал номер в гостинице, и даже купил билеты в Санкт-Петербург и обратно.

На этом, как уточнили в полиции, праздник жизни закончился: денег на карте не осталось. Общий ущерб составил более 35 тысяч рублей.

Владелица карты не сразу обратила внимание на ее пропажу, обратившись в полицию лишь спустя несколько дней.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.