Житель Карелии, устроивший дебош в кафе, заплатит полицейскому компенсацию за побои

В Сегеже мужчина получил условный срок за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в один из вечеров апреля полицейские прибыли по вызову в кафе в Сегеже. Там 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Стражи порядка пытались утихомирить дебошира, но подсудимый в ответ применил к полицейскому физическую силу.

Сегежский городской суд назначил дебоширу наказание - один год лишения с вободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда потерпевшему в размере 10 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии задержанный за мелкое хулиганство мужчина ударил полицейского по лицу.