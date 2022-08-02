В Карелии задержанный за мелкое хулиганство мужчина ударил полицейского по лицу

В Олонце завершено расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, вечером 11 июня в Олонце полицейские задержали за мелкое хулиганство 39-летнего мужчину. Хулиган, находившийся в состоянии опьянения, был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Там он пытался помешать составить документ. Для этого обвиняемый ударил одного из полицейских по лицу.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, вину в совершении преступления признал, объяснил свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, пьяный буян в Карелии пытался скрыться от полиции и устроил драку при задержании.