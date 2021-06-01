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Житель Карелии увлекся рыбалкой и лишился транспорта

Новости. Криминал
15:04, 02 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Полиция Беломорского района раскрыла кражу велосипеда у одного из местных жителей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 40-летнего местного жителя. У него пропал велосипед стоимостью более 9 тысяч рублей.

Как выяснилось, днем мужчина решил порыбачить, а велосипед оставил неподалеку — у моста. Буквально через полчаса он за ним вернулся, но на месте не нашел.

Вскоре полицейские установили, что к краже причастен 42-летний горожанин. Он признался, что проходил мимо, увидел оставленный без присмотра велосипед и решил забрать его себе.

Двухколесный транспорт был возвращен владельцу, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

С аналогичным заявлением в полицию Прионежского района обратилась жительница одного из поселков. Принадлежащий ей велосипед был похищен от крыльца школы. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, проводятся необходимые мероприятия.

Полиция Карелии напоминает, что имущество, оставленное без присмотра на улице или в подъезде, часто становится объектом посягательств. Чтобы не стать жертвой кражи, лучше всего хранить велосипеды  в своей квартире.

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