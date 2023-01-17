Житель Карелии, узнавший об оформленных на него кредитах, нашел истину в полиции

В Костомукше было раскрыто преступление, совершенное молодым безработным игроманом, сообщили в МВД Карелии.

Костомукшанин в феврале неожиданно выяснил, что на его банковском счете не хватает денег, а затем узнал о нескольких оформленных на него кредитов, которых он не брал.

В ситуации разобрались местные полицейские. Они выяснили, что мужчина вел совместную деятельность с местной жительницей, у которой, в свою очередь, был сын, живший в другом населенном пункте. Молодой человек нигде не работал и не учился, а свободное время посвящал онлайн-играм. В январе он заглянул в гости к матери и там по телефону потерпевшего перевел с его счета деньги на любимое развлечение, заодно оформив на пенсионера 4 кредита.

Общий ущерб от действий 21-летнего игромана составил 165 тысяч рублей.

В настоящее время расследуется уголовное дело. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.