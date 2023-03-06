Житель Карелии в круглосуточном магазине сначала украл алкоголь, а потом вернулся за наличкой

Полиция Кондопожского района Карелии расследует уголовное дело о краже в отношении судимого мужчины.

В полицию Кондопожского района поступил сообщение о краже в одном из круглосуточных магазинов. Продавец отлучилась из зала, а позже увидела, что из холодильника исчезли четыре бутылки некрепкого алкоголя, а из кассы 6,7 тысячи рублей. Ущерб составил 7,3 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. В магазин за алкоголем пришел ранее судимый 43-летний кондопожанин.



По версии следствия, он украл бутылки с пенным напитком и вышел на улицу. Носразу вернулся, чтобы опустошить кассу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Жителю Кондопоги грозит до пяти лет колонии.