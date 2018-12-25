Житель Карелии в надежде обогатиться лишился 240 тысяч рублей

Петрозаводчанин хотел заработать в Интернете, но был обманут мошенниками, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 33-летний мужчина с заявлением о краже 240 тысяч рублей.

В середине декабря ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником одной из компаний, занимающейся финансовыми операциями в Интернете, и предложил дополнительный заработок.

Ранее петрозаводчанин пробовал свои силы в этой сфере, но денег он не заработал. Предложение незнакомца заинтересовало жителя Карелии. Ему на электронную почту прислали уставные документы и даже лицензию организации, с которой тот ознакомился.

Житель Карелии зашел на сайт, прошел регистрацию, после чего ввел в личном кабинете свои данные и полные реквизиты кредитной карты.

Некоторое время спустя мужчина проверил остаток на кредитной карте и обнаружил списание крупной суммы. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.